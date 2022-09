Zamrożone ceny prądu. Dla kogo wyższe limity zużycia energii?

Projekt ustawy o zamrożeniu cen prądu w 2023 roku został przyjęty przez Radę Ministrów. Gwarantowana cena energii do o 2 tys. kWh rocznie to nie jedyne, co proponuje rząd. Pojawiła się także propozycja rekompensaty dla gospodarstw domowych wykorzystujących prąd do ogrzewania. Zwiększone zostały limity zużycia energii dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.