Zakopane zamienia się w park rozrywki. Kolejny dom "do góry nogami" stanie w centrum miasta

- W naszej ocenie otoczenie budynku Wierchów powinno być odpowiednie, tym bardziej że jest to obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Problem jednak w tym, że choć dom do góry nogami powstaje na tej samej działce, na której stoją Wierchy, to jednak ta część działki jest już poza parkiem kulturowym – mówi Marta Gratkowska z urzędu miasta w Zakopanem w rozmowie z dziennikiem "Polska Times".