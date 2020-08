Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie będzie listu z ZUS-u z prognozą emerytury

Po zalogowaniu się do PUE należy przejść do zakładki "informacje o stanie konta". Znajdziemy w niej wszelkie dane na temat zgromadzonych składek. W tym miejscu jest również prognoza emerytury, wynikająca z odprowadzonej kwoty, aby, ją sprawdzić należy wybierać zakładkę - Hipotetyczna emerytura.

ZUS. Prognozowana emerytura

1. Prognozę na podstawie zgromadzonych środków na koncie głównym, przy założeniu, że będziemy pracować do emerytury i składki do tego czasu będą wpływać w dotychczasowej wysokości.

2. Prognozę przy założeniu, że już do emerytury składki te przestaną spływać.