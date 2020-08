Emerytury. Drastycznie niskie świadczenia. Płacisz niskie składki? Nie masz szans na wysoką emeryturę

Emerytury. Niskie świadczenia, wysokie oczekiwania

Polacy mają wysokie oczekiwania co do swojej emerytury, a będą musieli przeżyć za zaledwie 25-30 proc. wcześniejszej pensji - informuje serwis money.pl. Dotyczy to głównie osób, które weszły na rynek pracy po 1999 roku. Będą oni dostawać świadczenia w wysokości zaledwie 30 proc. obecnych zarobków. Z kolei w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, będzie to jeszcze mniejsza kwota.