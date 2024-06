Zagadkowe zaginięcie Natalii. Zabrano mężowi telefony i komputery

Siostra zamieściła wpis w mediach społecznościowych. "Natalia, bardzo Cię proszę, odezwij się, daj znak, jakikolwiek znak, że wszystko ok i to wystarczy. Bardzo się o Ciebie martwimy, co się z Tobą dzieje. Jestem wręcz przerażona, więc proszę.... Ania" - napisała kobieta, przesyłając wpis jednemu z profili zajmujących się poszukiwaniem zaginionych.