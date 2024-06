Dwóch tajemniczych mężczyzn na nagraniu? Nowy trop ws. Iwony Wieczorek

Prokuratura Krajowa przekazała Gońcowi, że zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji podjął decyzję o przekazaniu materiałów dotyczących tej kwestii do Rzecznika Dyscyplinarnego w celu ustalenia ewentualnych podstaw do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jeśli prokuratura zdecyduje się postawić zarzuty Krupińskiemu, to ktoś inny przejmie sprawę Iwony Wieczorek.