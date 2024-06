Sprawa Iwony Wieczorek. Sześć faktów o wątku białego fiata

Kierowcy byli na celowniku od zawsze

Po minięciu wejścia na plażę nr 63 Iwona miała do pokonania Park Reagana, po którym co do zasady nie mogły jeździć samochody (wyjątkiem była m.in. policja i śmieciarki). Ponieważ jednak liczne przeszukania terenu nie przyniosły żadnych rezultatów i nie było żadnych wiarygodnych sygnałów, by dziewczynę widziano potem gdziekolwiek poza parkiem, wśród przyjmowanych hipotez dominują te, że ktoś ją wywiózł samochodem z dala od jej miejsca zamieszkania. Być może wsiadła do niego dobrowolnie.