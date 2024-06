Szukają Natalii. Przed zniknięciem wysłała siostrze krótką wiadomość

Jak podaje "Faktowi" pani Anna, w niedzielę na chwilę uaktywnił się profil 39-latki na Messengerze. Było to jednak za krótko, by spróbować nawiązać jakikolwiek kontakt. Co ciekawe, w tym samym czasie telefon zaginionej nadal był wyłączony. Z kolei jej komputer został w domu.