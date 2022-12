"Żadna Pani Selenko". Awantura radnych podczas sesji

Do zajścia odniósł się też bezpartyjny radny Robert Błaszczyk, którego zwrot do radnej Seleny Majcher, wywołał całą awanturę. Winą za kłótnię obarcza on przewodniczącego rady. - Wielokrotnie próbowaliśmy odwołać z funkcji przewodniczącego. To, co się stało na ostatniej sesji rady miasta, nie jest dla nas specjalnym zaskoczeniem. My się zachowujemy bardzo grzecznie i inteligentnie. Ze swojej strony uważam, że nie zrobiłem niczego, czego mógłbym się wstydzić - przekazał Błaszczyk.