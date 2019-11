Zabójstwo dziennikarki na Malcie. Zatrzymany został znany biznesmen

Maltańska policja aresztowała w środę Yorgena Fenecha, jednego z największych biznesmenów w kraju. Chodzi o dochodzenie w sprawie zabójstwa znanej dziennikarki śledczej Daphne Caruany Galizii. Przedsiębiorca został zatrzymany na swoim jachcie u wybrzeży Morza Śródziemnego.



Yorgen Fenech został aresztowany w środę rano. Tuż przed świtem opuścił on przystań jachtową Portomaso na swoim luksusowym żaglowcu. Kiedy był osiem km od brzegu, policja weszła na statek i zmusiła biznesmena do powrotu do portu - podaje Reuters.