Zaatakował dziennikarza w Prudniku. Pół roku bezwzględnego więzienia

Proces odbywał się w trybie przyspieszonym, wyrok nie jest prawomocny. Kilka dni temu mężczyzna chciał, żeby dziennikarz zrobił mu zdjęcie. Gdy usłyszał odmowę, powalił reportera i roztrzaskał aparat.

Do ataku doszło we wtorek. Tego samego dnia policjanci zatrzymali podejrzanego mężczyznę i przedstawili mu zarzuty zmuszania do określonego zachowania oraz zniszczenia mienia. Napastnik był już wcześniej karany za podobne przestępstwa.