Zniszczył dziennikarzowi aparat. Grozi mu ponad 7 lat więzienia

Mężczyzna chciał, żeby dziennikarz zrobił mu zdjęcie. Odmowa reportera wywołała w nim wściekłość, powalił go na ziemię i zabrał aparat.

Do ataku doszło we wtorek w Prudniku. Reporter lokalnych mediów robił zdjęcia w miejscu, w którym doszło do podwójnego zabójstwa. 49-latek zaczepił dziennikarza, bo chciał, żeby zrobić mu zdjęcie. Gdy usłyszał odmowę, powalił dziennikarza na ziemie, zabrał aparat i roztrzaskał.