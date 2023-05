Zaatakował 8-latkę. Policja szuka mężczyzny

Do zdarzenia miało dojść w czwartek 11 maja ok. godz. 18 na ul. Jaworowskiej w Konstancinie-Jeziornie (woj. mazowieckie). Według świadka zdarzenia, wysoki i szczupły mężczyzna miał zaatakować małą dziewczynkę w wieku ok. 8 lat. Nieletnia była przyciśnięta do płotu i dotykana po całym ciele.