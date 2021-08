Z Afganistanu do Suchego Boru. Wieś ruszyła na pomoc uchodźcom. "Jesteście wspaniali"

"Jedyna rzecz jaka brakuje to walizki, torby podróżne, buty i paski do spodni. Część zakupimy z kasy jaką dostaliśmy do Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór! Szukamy kontaktów do innych ośrodków żeby przekazać nasze dary. Dzwońcie do mnie, piszcie. Spakujemy i zawieziemy pod wskazany adres! Dziękuję wszystkim jesteście/ jesteśmy wspaniali!" - napisała Joanna Kasprzak-Dżyberti.