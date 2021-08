Kim są uchodźcy na granicy? Ktoś rzucił hasło o smartfonie i markowych ubraniach

- Wiele razy spotkałem się z taką sytuacją, że ludzie schwytani na granicy mieli przy sobie pochowane pieniądze. Jak się opuszcza swój kraj z założeniem, że się nie wróci, to się wszystko spienięża. Kto dzisiaj odpowiedzialny politycznie powie, że ludzie uciekający z Syrii czy Afganistanu planują w krótkim czasie wrócić do swojego kraju? Do Syrii nie ma po co wracać, a w Afganistanie talibowie wysyłają podobny sygnał. Wyjeżdżając, sprzedaje się wszystko, co cenne. Dobytek życia. Trudno, żeby takie działania kwalifikowały kogoś do klasy średniej czy do rankingu Forbesa. Gdyby mieli majątki, fortuny i bardzo duże oszczędności, to zapewne wybraliby sobie inny kawałek świata i tam osiedli. Nie zapominajmy, że jak przyjeżdżają do Europy, to pieniądze wydają. Płacą za wyżywienie, za transport, za ewentualną ochronę – mówi nam oficer służb.