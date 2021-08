Kryzys na granicy z Białorusią. Kopacz ocenia propozycję Tuska

Z kolei sześć lat temu na forum gospodarczym w Krynicy mówiła o ewentualnej, trudnej sytuacji na wschodniej granicy. - Ja dzisiaj powtarzam tym moim kolegom, którzy dzisiaj mówią "to nie jest nasza sprawa", mówię im: to jest właśnie test na przyzwoitość. Możemy powiedzieć "nam nic do tego, niech sobie Europa z tym radzi", tylko pytam, co powiemy naszym obywatelom, kiedy zmieni się sytuacja za naszą wschodnią granicą i to my będziemy potrzebowali pomocy, bo uchodźców, którzy będą przybywać, będą setki tysięcy. Co wtedy? - pytała wówczas.