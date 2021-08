Uchodźcy są na terytorium Białorusi? Jest stanowisko służb

- Białoruska służba w piśmie do nas potwierdza, że koczujący cudzoziemcy są na Białorusi. Taka informacja padła w wymianie korespondencji służbowej. W piśmie do nas napisali, że prowadzą działania, aby nie dopuścić do przekroczenia granicy przez tę grupę z Białorusi do Polski - poinformowała w rozmowie z PAP ppor. Anna Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej.