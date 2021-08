Poseł Sterczewski na granicy. Żaryn: Wykorzystują to wschodnie media

Sprawą posła Sterczewskiego może zająć się także sejmowa komisja etyki. Wniosek w tej sprawie skierował w środę wiceminister klimatu Jacek Ozdoba. "Swoim zachowaniem oraz wypowiadanymi słowami obniżył powagę całej izby, naruszył zasady etyki poselskiej, za co powinna go za to spotkać zasłużona kara" - tłumaczył polityk Solidarnej Polski.