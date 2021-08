Kryzys na granicy. Jest odpowiedź Białorusi ws. pomocy humanitarnej od Polski

- Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy ofiarą wojny hybrydowej, która jest wykorzystywana do destabilizacji sytuacji politycznej i spokoju w Europie. Mamy dowody na to, że na Białoruś ściągane są osoby z Bliskiego Wschodu - mówił we wtorek w Polsat News premier Mateusz Morawiecki.