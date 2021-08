Usnarz Górny: Białoruś zwleka z decyzją ws. pomocy humanitarnej. Migranci bez jedzenia i picia

- 4 osoby są chore i czują się coraz gorzej. Mamy informację z rana, że nikt nie dostał ani jedzenia, ani picia – mówi w rozmowie z WP Karolina Czwarnóg z "Ocalenia". Pracownicy Fundacji obserwują sytuację i regularnie próbują się komunikować z cudzoziemcami. W ostatnich dniach jest to utrudnione, bo służby zabezpieczają teren w odległości kilkuset metrów od koczowiska, a rozmowy są zagłuszane m.in. przez Straż Graniczną. – Potrzebujemy wsparcia i poszukujemy osób z samochodem, które mogłyby na miejscu dyżurować w nocy, by obserwować, co się dzieje – dodaje Karolina Czwarnóg.