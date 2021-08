Straż Graniczna o nielegalnym przekraczaniu granicy. Są zatrzymani

Kryzys na granicy z Białorusią. Morawiecki o bezpieczeństwie

We wtorek na Podlasiu ze strażnikami i żołnierzami spotkał się premier Mateusz Morawiecki. - Nie pozwolimy na to, by na teren Polski dostawały się osoby, które nie mają na to pozwolenia. Musimy zadbać o bezpieczeństwo na polskich ulicach - mówił szef rządu.