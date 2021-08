Mateusz Morawiecki zabrał głos ws. uchodźców. "To Białoruś powinna zapewnić im pomoc"

Białoruś. Mateusz Morawiecki: Polska musi chronić granice

Prezes Rady Ministrów zaznaczył przy tym, że nie ma czego takiego, jak "pas ziemi niczyjej". - To są osoby przebywające na terytorium Białorusi. Polska musi chronić własne granice, własne terytorium i my to właśnie robimy. Dlatego chcę też podziękować funkcjonariuszom Straży Granicznej - mówił Mateusz Morawiecki.