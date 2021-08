Uchodźcy na granicy. Straż Graniczna: Białorusini dostarczają im jedzenie

Do uchodźców w czwartek nie dopuszczono ks. Wojciecha Lemańskiego i pastora Michała Jabłońskiego, którzy chcieli przekazać pomoc humanitarną. - Dowódca zasłaniał się wydanym rozkazem. Kto wydał taki rozkaz, jaki jest jego numer, jego data, tego nie wiemy. Możemy się zgłosić do rzecznika straży granicznej, który nam pewnie powie to samo - tłumaczyli duchowni.