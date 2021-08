Ostre słowa w TVN24. Wiceszef MSZ: wstyd mi, że w Polsce działa taka stacja

Wiceszef MSZ do prowadzącej TVN24: stoicie po stronie Aleksandra Łukaszenki

- Niewygodne dla państwa jest to, że my mówimy o faktach, a państwo powtarzacie propagandę Aleksandra Łukaszenki - stwierdził rozmówca TVN24. - Nie, my mówimy o ludziach, którzy cierpią, a państwo mówicie o jakiś przepisach - ripostowała dziennikarka.