Usnarz Górny. RPO pisze do premiera ws. uchodźców. "Nieprzyjmowanie wniosków to naruszenie prawa"

Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował list do premiera Mateusza Morawieckiego. Dotyczy on uchodźców koczujących na wschodniej granicy Polski. Prof. Marcin Wiącek apeluje do szefa rządu m.in. o "podjęcie pilnego dialogu (...) na temat niezwłocznego zapewnienia cudzoziemcom podstawowej pomocy".