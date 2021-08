Tragiczna sytuacja uchodźców z Afganistanu na polskiej granicy. "To jest łamanie prawa międzynarodowego"

- Przed chwilą byliśmy świadkami sytuacji, w której osoba przekroczyła granicę, po prostu idąc z podniesionymi do góry rękami i głośno deklarując, że chce w Polsce prosić o ochronę międzynarodową. Przekroczyła tę granicę w sposób nielegalny, to jest dla nas wszystkich oczywiste. Ale w takim wypadku polska Straż Graniczna ma obowiązek taką osobę zatrzymać i przewieźć do ośrodka dla uchodźców. Straż Graniczna obecna na miejscu nie zrobiła tego. Dalej te osoby, łącznie z tą, która przekroczyła granice, są tutaj przetrzymywane - wskazuje. - To jest łamanie prawa międzynarodowego - zauważa.