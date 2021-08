Dramatyczna sytuacja na granicy z Białorusią. Wsparcie wojska

Koniec nielegalnej imigracji? Rząd przyjął projekt ustawy

Rząd podjął też kroki związane z ukróceniem nielegalnej imigracji. To także odpowiedź na to, co od tygodnia dzieje się na granicy z Białorusią w Usnarzu Górnym. Jak informowaliśmy w Wirtualnej Polsce, we wtorek przyjęto projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.