Kryzys na polsko-białoruskiej granicy. Część uchodźców opuściła Usnarz Górny

Członkini fundacji podkreśla jednak, że informacja ta nie może być jednoznacznie potwierdzona. To dlatego, że kontakt z uchodźcami wciąż utrudniają mundurowi. Nikt nie może zbliżyć się do osób koczujących na granicy, obecnie nie da się też przekazać im żadnych niezbędnych przedmiotów, m.in. produktów przeznaczonych do higieny osobistej, jedzenia, wody. Pole widzenia jest niewielkie, z kolei próby kontaktu są zagłuszane przez obecne na miejscu służby.