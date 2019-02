Wystawił negatywną opinię restauracji. Sprawa może mieć finał w sądzie

"Rodzinny lokal upada. Mogę prosić o recenzję pięciu gwiazdek?" - takie wpisy dotyczące restauracji Polonez w Rymaniu pojawiły się w mediach społecznościowych. Kiedy jeden z internautów zamieścił negatywną opinię, spotkał się z reakcją właścicielki i jej córki. Teraz obie strony zapowiadają pozwy.

Kilka dni temu w sieci krążyły wpisy: "Rodzinny biznes upada. Dajcie dobrą opinię, was nic to nie kosztuje, a nam pomoże". Natknął się na nie Peter.

Jego zdaniem, działało to tak: - Córka właścicielki zatrudniła kilka dziewczyn, których zadaniem było naganianie do zostawiania pięciu gwiazdek w Google i miały za to płacone. Miały podawać informacje, że lokal ich kuzynki upada i czy mogą prosić o pomoc. Potem pisały wprost z prośba o recenzje. Stawki wyglądały następująco: 1 zł za pozyskaną ocenę 5 gwiazdek w Google i 1,5 zł za komentarz w wizytówce.

Negatywna opinia i reakcja

Wtedy odezwała się do niego córka włascicielki. - Zaprosiła mnie na obiad, żebym zmienił swoją ocenę. Zwróciłem jej uwagę, że to, co robi, to nieczyste zagranie. Zaczęła mnie atakować, że to ja robię słaby biznes, że karma mnie dopadnie. Wyzywała mnie. Mówiła, że mam się zgłosić do psychologa i zająć się swoim nosem. Później ta dziewczyna na różnych grupach zaczęła szkalować moją firmę - mówi mężczyzna.