To była największa tajemnica Wojciecha Amaro. "Restauracja nie jest specjalnie dochodowa"

Podobno jest już milionerem, bo wodę mineralną sprzedaje za 19 zł, a menu z małych potraw na kilkadziesiąt kęsów wycenia na 380 zł. Jednak ile naprawdę zarabia Wojciech Modest Amaro, nikt naprawdę nie wie. Od początku biznesu ani razu nie złożył sprawozdania finansowego.

Od początku istnienia spółka Wojciecha Amaro nie złożyła ani jednego sprawozdania finansowego. Teoretycznie to obowiązek każdego przedsiębiorcy, Amaro sprytnie go unika wykorzystują lukę w prawie. Swój biznes prowadzi jako spółkę komandytową, a wobec tej formy prowadzenia biznesu przepisy i obowiązek spowiadania się z finansów są niejasne.Doradcy podatkowi twierdzą, że takie spółki powinny składać coroczne raporty w Krajowym Rejestrze Sądowym, inaczej grozi im grzywna od 185 zł do 37 tys. złotych.