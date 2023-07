Wyspy Alandzkie. "Pięta achillesowa NATO"

Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę Finowie nie mają zaufania do sąsiada. Obawy przed agresją Moskwy w fińskim społeczeństwie złagodziło wstąpienie w kwietniu tego roku do zachodniego sojuszu. Wyspy Alandzkie jednak, choć leżą w granicach Finlandii, pozostają zdemilitaryzowane. To wyrwa w natowskich umocnieniach, która budzi wątpliwości niektórych Finów.