Fiński ekspert pewny. "To nie zmusi Rosji do zaprzestania walk"

Fiński ekspert wskazał, że i Rosja, i Ukraina odczuwają pod względem gospodarczym skutki wojny. - Oczywistym jest to, że gospodarka Ukrainy ogromnie ucierpiała w wyniku wojny i będzie to trwało nadal. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że PKB Ukrainy spadł w tym roku o być może 40 proc., a w Rosji wciąż mówimy jedynie o spadku 4 proc. - powiedział Käihkö.