Ławrow uderza w Polaków. "Udało im się tylko jedno"

Szef rosyjskiego MSZ zaznaczył, że OBWE to organizacja, która powstała, by należące do niej państwa miały okazję do "dialogu opartego na równych zasadach i współpracy", co w ostatnich latach, zdaniem Kremla, w ogóle się nie udaje. - OBWE przeżywa głęboki kryzys - dodał Ławrow.