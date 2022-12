Mają nazwać Putina "szatanem". Kijów stawia ultimatum kościołowi

Patriarcha Cyryl, zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej od początku brutalnej rosyjskiej inwazji w Ukrainie otwarcie popiera działania Władimira Putina i politykę Kremla. Jak donosi "Der Spiegel", ukraińskie władze wezwały podlegającą Cyrylowi Ukraińską Prawosławną Cerkiew Moskiewskiego Patriarchatu do całkowitego zerwania kontaktów z Moskwą. - Jeśli nie macie stosunków z Rosją, to oficjalnie pożegnajcie się, powiedzcie, że Putin to szatan - powiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Daniłow dodał też, że patriarcha moskiewski Cyryl "to także diabeł".