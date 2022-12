Atakują dronami-kamikadze. Alarm w Ukrainie [RELACJA NA ŻYWO]

Rząd Niemiec planował ograniczyć sprzedaż broni za granicę, jednak w tym roku zatwierdził już eksport uzbrojenia za co najmniej 8,35 mld euro. To drugi najwyższy wynik w historii RFN. Ponad jedna czwarta broni i sprzętu wojskowego trafiła do zaatakowanej przez Rosję Ukrainę.