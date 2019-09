Wysoka pensja i spora odprawa. Wiceminister Piebiak nie ma powodów do zmartwień

Jak ustaliła Wirtualna Polska, były wiceminister sprawiedliwości, bohater afery hejterskiej Łukasz Piebiak zarabiał w resorcie sprawiedliwości ponad 26 tys. zł brutto miesięcznie. Po odejściu z ministerstwa dostał również trzymiesięczną odprawę - ponad 30 tys. złotych. Głównie dzięki temu, że był delegowany do pracy w resorcie jako sędzia.

Ministerstwo, udzielając nam odpowiedzi na pytania o konkretne kwoty, odpisało tak, by kwot nie ujawnić. Przytoczyło jedynie przepisy, poinformowało o składnikach wynagrodzenia i posłużyło się danymi dotyczącymi mnożników.

Co ciekawe, będąc wiceministrem, Piebiak składał oświadczenia majątkowe za 2017 i 2018 rok. Zrobił to formularzach sędziowskich, na których nie ujawnia się wynagrodzenia. Zdaniem resortu - zgodnie z prawem. - Oświadczenia o stanie majątkowym zostały złożone na prawidłowym wzorze formularza, stanowiącego załącznik do rozporządzenia prezydenta wydanego na podstawie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne - twierdzą urzędnicy resortu.