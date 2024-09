Wypadek z udziałem komendanta głównego policji. Decyzja prokuratury

- Z uwagi na fakt, iż ewentualnym sprawcą zdarzenia jest funkcjonariusz policji, kierujący samochodem BMW oraz z uwagi na wagę sprawy, postępowanie w przedmiotowej sprawie będzie prowadzone w formie śledztwa – wyjaśniła prokuratura. Na pierwszym etapie sprawą wypadku zajmowała się Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach – to na jej terenie do niego doszło. W poniedziałek materiały przekazano do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.