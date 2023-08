Wypadek busa z dziećmi na A4

Wypadek na A4. Dzieci w szpitalu

Bus przewożący dziewięć osób miał najechać na naczepę pojazdu ciężarowego. Wskutek wypadku czworo dzieci trafiło do szpitala. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Utrudnienia mają tam potrwać co najmniej do godz. 7.