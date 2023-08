Tragiczna śmierć 12-latka. Babcia prosiła, by nie jechał

"Proszę, nie jedź"

- Bartek wziął rower i szybko wyrwał do przodu. Zanim doszedłem do domu z jego siostrzyczką, już go nie było, był na stawie - relacjonuje. Babcia Bartka miała go prosić, by nie jechał. - Mówiła do niego "proszę cię, nie jedź, zostaw te wędki". Potem słyszałem, jak karetki wyły, ale nawet nie przypuszczałem, że chodzi o mojego wnuka - powiedział.