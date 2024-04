Wyniki wyborów samorządowych. PiS czy PO? Na kogo postawili wyborcy?

Wyniki wyborów samorządowych 2024. Na oficjalne dane trzeba poczekać

Warto pamiętać, że są to wyniki sondażowe. Państwowa Komisja Wyborcza oficjalne wyniki wyborów ogłosi po otrzymaniu protokołów z lokalnych komisji wyborczych. Przepisy Kodeksu wyborczego nie określają jednak, w jakim czasie powinny one zostać podane do wiadomości publicznej - prawdopodobnie zostaną przedstawione we wtorek bądź środę.