Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019. Leszek Miller bez ogródek o wygranej PiS-u

- Zwycięstwo PiS-u to dwa razy „K” plus „P”, czyli kiełbasa, Kościół i propaganda - powiedział Leszek Miller. Polityk, który najprawdopodobniej obejmie funkcję europarlamentarzysty, nie szczędzi gorzkich słów również Robertowi Biedroniowi.

Leszek Miller uważa, że Biedronia nikt już nie będzie traktować poważnie (PAP, Fot: Jakub Kaczmarczyk)

- To jest oczywiście sukces Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma co malować na różowo rzeczywistości. To jest chyba najlepszy wynik, jak PiS uzyskał. Teraz przyjdzie czas na analizę, żeby odpowiedzieć na pytanie: jak to się stało - powiedział w rozmowie z RMF FM Leszek Miller.

Polityk startował w wyborach do Europarlamentu z wielkopolskiej listy KE i najprawdopodobniej otrzyma mandat. - Zamieszkam przede wszystkim w Brukseli, a w Poznaniu będę oczywiście bardzo często - zapewnił.

I dodał, że zwycięstwo PiS-u w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma swoje powody. - To dwa razy „K” plus „P”, czyli kiełbasa, Kościół i propaganda - stwierdził. Powiedział też, że "nieprawdziwą okazała się teza, że wysoka frekwencja działa na niekorzyść PiS-u".

- Robert Biedroń poniósł jak do tej pory największa klęskę, nie sądzę by ktoś brał go na poważnie pod uwagę - powiedział.

Konfederacja - 4,55 proc.

Wiosna - 6,04 proc.

KE - 38,3 proc.

PiS - 45,56 proc.

