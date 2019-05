wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory do europarlamentu 2019. PiS zwycięzcą, Konfederacja pod progiem wyborczym. Sukces Wiosny

Wybory do europarlamentu 2019. Wybraliśmy 52 przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Według cząstkowych danych PKW zwyciężył PiS. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Europejska. Próg wyborczy przekroczyła też Wiosna Roberta Biedronia. Ważą się losy Konfederacji, która prawdopodobnie nie wprowadzi swoich kandydatów do europarlamentu.

Wybory do europarlamentu 2019. PiS zdobył najwięcej głosów, Konfederacja pod progiem wyborczym (PAP, Fot: Jakub Kamiński)