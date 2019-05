Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019. Porażka Jacka Rostowskiego

Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019 nie są jeszcze ostateczne, ale PiS można ogłosić zwycięzcą. W Wielkiej Brytanii jest nim partia Brexit Nigela Farage'a. Polski polityk Jacek Rostowski, który startował z Change UK, o mandacie może zapomnieć.

Na ostateczne wyniki wyborów do Europarlamentu 2019 czekają też mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej. Wszystko wskazuje na to, że w Wielkiej Brytanii wygrała partia Nigela Farage'a. Z kolei Change UK nie przekroczyło progu wyborczego. To istotne dla byłego wicepremiera Jacka Rostowskiego.