Wyniki wyborów 2019. Oto nowy aniołek Jarosława Kaczyńskiego. Wywołała uśmiech na twarzy prezesa

Właściwie co wybory Jarosław Kaczyński pojawia się w gronie kolejnych atrakcyjnych młodych kobiet. Szybko zyskują one sławę i często miejsce na liście wyborczej. I tym razem w czasie wieczoru wyborczego obok prezesa PiS pojawiła się nowa kobieta. Wręczyła mu kwiaty. Nie obyło się bez szarmanckiego pocałunku w dłoń i szerokiego uśmiechu.

Aleksandra Mazur ma 24 lata i niedawno obroniła na piątkę tytuł magistra na Akademii Obrony Narodowej. Ma za sobą pierwsze kroki w polityce. W czasie ostatnich wyborów samorządowych startowała do rady miasta Warszawa. Niestety, nie uzyskała imponującego wyniku. Zagłosowało na nią 1547 osób, przez co nie dostała się do samorządu. Nie powiedziała jednak ostatniego słowa. "Uważam to za swój sukces i duży potencjał na przyszłe lata" – napisała na Facebooku.