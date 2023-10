Wyniki wyborów w Poznaniu. Jadwiga Emilewicz poza Sejmem

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobył 19,57 proc. (116 666) głosów. To pozwoli na zdobycie dwóch mandatów. Do Sejmu wejdą Szymon Szynkowski vel Sęk (45 167 głosów) oraz Bartłomiej Wróblewski (28 680 głosów). Jadwiga Emilewicz uzyskała trzeci wynik (26 876 głosów), ale do Sejmu się nie dostanie.