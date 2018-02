Wybuch w Sosnowcu to nie tragiczny wypadek? Nowe fakty

Kobieta nie żyje, jej mąż jest ciężko poparzony i przebywa w szpitalu. To skutki wybuchu kamienicy w Sosnowcu, w której mieszkali. W tej sprawie jednak pojawia się nowy wątek. Czy mężczyzna sam spowodował eksplozję?



Do zawalenia się części kamienicy przy ul. Tylnej w Sosnowcu doszło w sobotę około godz. 20. Według wstępnych doniesień, prawdopodobną przyczyną tragedii był wybuch butli z gazem.

Teraz pojawiają się doniesienia, że mężczyzna mógł sam doprowadzić do eksplozji Sąsiedzi poszkodowanego nie mają wątpliwości, że to on mógł być sprawcą wybuchu butli - informuje "Fakt".