Wybory prezydenckie 2020. Grzegorz Schetyna: prawybory są konieczne, by pokonać Andrzeja Dudę

Pokażemy dobre programy, emocje i kandydata, który będzie w stanie odebrać prezydenturę Andrzejowi Dudzie - mówi Grzegorz Schetyna, lider Platformy Obywatelskiej, odpowiadając na pytania o potrzebę organizacji prawyborów w Koalicji Obywatelskiej.

Grzegorz Schetyna broni zasadności organizacji prawyborów w KO i przekonuje, że są one niezbędne, aby wystawić właściwego kandydata. - Musi to być osoba, która będzie bardzo zaangażowana w codzienną obecność, w rozmowę z ludźmi, w prezentację programu - powiedział Grzegorz Schetyna dziennikarzom w Swarzędzu, gdzie uczestniczył w spotkaniu rady regionu wielkopolskiej PO.

Przewodniczący Platformy dodał, że kandydat jego partii musi być w stanie przekonać wyborców środowisk partii kandydatów opozycyjnych do głosowania na siebie podczas drugiej tury.

- Jestem przekonany, że ta druga tura będzie - zaznaczył. Stwierdził też, że musi być to osoba "ciężko pracująca w kampanii, przekonywująca, wyrazista i taka, której będzie zależeć na tej kampanii".

Szymon Hołownia o starcie w wyborach prezydenckich 2020: mam dużo rzeczy do zrobienia

- Pokażą dobrą prezentację programów, dobrą konkurencję, dobre emocje i to, że kandydat Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej będzie faworytem do tego, żeby w drugiej turze odebrać prezydenturę Andrzejowi Dudzie - powiedział lider PO.

Kandydaci do walki o głosy w prawyborach mogą zgłaszać się do wtorku. Głosowanie potrwa do 14 grudnia.