Rafał Trzaskowski podjął decyzję ws. wyborów prezydenckich 2020. Szef warszawskiego ratusza wykluczył, by miał rzucić rękawicę Andrzejowi Dudzie. Trzaskowski stwierdził, że największe szanse w pojedynku z obecnym prezydentem ma Małgorzata Kidawa-Błońska.

Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski podjął decyzję

Prezydent Warszawy skomentował inne nazwiska, które pojawiały się na giełdzie kandydatów do stawienia czoła Andrzejowi Dudzie. Trzaskowski stwierdził, że nie zaskoczyła go decyzja Donalda Tuska o rezygnacji z udziału w wyborach prezydenckich 2020. Zdaniem szefa warszawskiego ratusza największe szanse w pojedynku z obecnym prezydentem ma Małgorzata Kidawa-Błońska.

- Ma ogromne doświadczenie, ale i klasę. Przede wszystkim jest osobą koncyliacyjną Takich potrzebują teraz Polacy - powiedział Trzaskowski o partyjnej koleżance. Sporo ciepłych słów poświęcił też senatorowi Tomaszowi Grodzkiemu, który w czwartek wygłosił orędzie do Polaków .

Trzaskowski skrytykował TVP, która tuż przed wystąpieniem Grodzkiego wyemitowała pomawiający go materiał. - Też jestem tam przedstawiany jako szwarccharakter, ale jakoś sobie z tym radzę - powiedział prezydent Warszawy. Trzaskowski zaapelował do prezydenta i premiera, by "wybili się klasą ponad propagandę TVP" i z nim rozmawiali.