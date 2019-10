Wybory parlamentarne 2019. Poseł Janusz Sanocki wyprowadzony z urzędu w Opolu. Policja wyjaśnia

Wybory parlamentarne. Poseł Janusz Sanocki został wyprowadzony przez policję z delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu. Prowadził tam głodówkę w proteście przeciw przepisom, które - jego zdaniem - uniemożliwiają kandydowanie w wyborach osobom bez poparcia partii politycznych.

"Rozpoczynam protest głodowy, mam śpiworek i ręczniczek. Zamieszkam tutaj u pana dyrektora na znak protestu, że nie mogą być tak odebrane nasze prawa. Walczę o prawa wszystkich obywateli. Walczę o to, by było normalnie" - zapowiadał poseł Janusz Sanocki przed rozpoczęciem wtorkowego protestu w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, gdzie mieści się delegatura KBW.

Pracownicy urzędu wezwali policję , która ok. godz. 19:30 we wtorek wieczorem wyprowadziła parlamentarzystę z biurowca.

"Grupa policjantów siłą wyprowadziła mnie z Urzędu Wojewódzkiego - naruszając mój poselski immunitet, naruszając moją nietykalność. Zdecydowali się na to bezprawne rozwiązanie - na pewno po konsultacjach ze swoimi zwierzchnikami - co dobitnie świadczy, w jakim państwie żyjemy" - relacjonował kilka godzin później Sanocki, który teraz kandyduje do Senatu.