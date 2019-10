Wybory parlamentarne 2019. Lech Wałęsa: nie przeproszę. "Kornel Morawiecki był zdrajcą"

Nigdy w życiu - tak Lech Wałęsa odpowiada na pytanie, czy przeprosi za słowa o zmarłym Kornelu Morawieckim. Opozycji zarzuca, że "nie chce słuchać prawdy".

- Polskę popieram, tylko nie taką, którą Wy chcecie. Próbuję Was do tego przekonać. To nie chodzi o jeden głos. Chodzi o to, że PSL ma dzisiaj problemy i trzeba im pomóc, ja mam pomagać Polsce - powiedział Lech Wałęsa na antenie Radia Zet, pytany o to, kogo popiera w najbliższych wyborach parlamentarnych.